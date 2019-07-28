Konyaspor-Twente: 0-1

İkinci etap kamp hazırlıklarını Hollanda'da sürdüren Konyaspor, ikinci özel maçında Hollanda Eredivisie takımlarından FC Twente ile karşılaştı. Fleringen'de saat 16.00'da başlayan mücadeleyi yaklaşık 300 civarında Konyasporlu taraftarlar ve Türk futbolseverler de takip etti.

Konyaspor karşılaşmaya; Serkan Kırıntılı, Nejc Skubic, Ali Turan, Petar Filipovic, Alper Uludağ, Marko Jevtovic, Jens Jonsson, Ali Yaşar, Ömer Ali Şahiner, Amir Hadziahmetovic, Mücahit Can Akçay 11'i ile başladı. Karşılaşmanın ilk yarısında iki takımda gol pozisyonuna girmekte zorlanırken, ev sahibi ekibin geliştirdiği atakta kaleci Serkan Kırıntılı, yeşil beyazlıların Amir Hadziahmetovic ile yakaladığı fırsatta ise kaleci Drommel gole izin vermedi. İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf Konyaspor oldu. Yeşil beyazlılar 46'ncı dakikada Amir Hadziahmetovic ile gole çok yaklaştı. Hadziahmetoviç'in vuruşunda top kaleciden döndü. Dönen topu ikinci kez kaleye gönderen bu oyuncunun vuruşu az farkla auta gitti. Maçta ilk gol sesi 48'inci dakikada geldi. Gelişen FC Twente atağında Espinoza çaprazdan yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. 81'inci dakikada Konyasporlu Mücahit Can Akçay'ın şutu direkten döndü. Karşılaşmada başka gol olmazken mücadele Twente'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçı Şenol Güneş de izledi

Konyaspor'dan açıklama: A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Konyaspor’umuzun bugün Fleringen’de FC Twente ile oynadığı özel maçı izledi.



Karşıaşma öncesinde Teknik Direktörümüz Aykut Kocaman ile bir araya gelen ve sohbet ederek görüş alış verişinde bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, oyuncularımıza da başarılar diledi.



Güneş karşılaşmayı Basın Sözcümüz Güven Öten ile birlikte izledi.