21.10.2019 - 18:32 |
Konyaspor Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İlk 11'ler...
Süper Lig'de 8. hafta bu akşam oynanacak Konyaspor Yeni Malatyaspor maçıyla sona eriyor. Haftaya 3. sırada giren ve son iki maçını kazanan Konyaspor, çıkışını sürdürmek isterken konuk ekip Yeni Malatyaspor ise Denizlispor'a karşı aldığı farklı galibiyet sonrası seriye başlamak istiyor. Peki Konyaspor Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Konyaspor Yeni Malatyaspor maçı için geri sayım başladı. Geçtiğimiz haftayı 3 puanla kapatan iki takımın mücadelesine sahne olacak zorlu maç öncesi merak edilenleri bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...
KONYASPOR YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Konyaspor Yeni Malatyaspor maçı bu akşam saat 20:00'de oynanacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper, Jonsson, Jevtovic, Shengelia, Miya, Milosevic, Ömer Ali
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Issam, Robin, Hadebe, Sakıb, Acquah, Murat, Guilherme, Donald, Fofana, Jahovic