SÃ¼per Lig'in 12'nci haftasÄ±nda sahasÄ±nda Cumartesi gÃ¼nÃ¼ BeÅŸiktaÅŸ'Ä± konuk edecek olan Ä°ttifak Holding Konyaspor'da, dÃ¼n akÅŸam yapÄ±lan antrenmanda takÄ±m arkadaÅŸÄ±yla Ã§arpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu burnunda kÄ±rÄ±k oluÅŸan Ali Ã‡amdalÄ± ÅŸoku yaÅŸanÄ±yor.

Burnundan operasyon geÃ§iren tecrÃ¼beli kaptanÄ±n BeÅŸiktaÅŸ karÅŸÄ±sÄ±nda forma giyemeyeceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. KulÃ¼pten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "DÃ¼n akÅŸam yapÄ±lan antrenmanda takÄ±m arkadaÅŸÄ± ile girdiÄŸi mÃ¼cadelede burnuna darbe alan takÄ±m kaptanÄ±mÄ±z Ali Ã‡amdalÄ± Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± yarÄ±da bÄ±raktÄ±. Burnunda aÃ§Ä±lma ve kÄ±rÄ±k tespit edilen oyuncumuz Konya Medicana Hastanesi'nde Prof. Dr. Kayhan Ã–ztÃ¼rk tarafÄ±ndan baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde ameliyat edildi. KulÃ¼p doktorumuz AbdÃ¼laziz TÃ¼rksoylu, bu sabah taburcu edilen kaptanÄ±mÄ±z Ali Ã‡amdalÄ±'nÄ±n 1 hafta sonra maske ile takÄ±mla birlikte Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlamasÄ±nÄ±n Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±.