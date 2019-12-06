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06.12.2019 - 18:18 |

Konyaspor'da Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı!

Konyaspor'da Ali Çamdalı'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi

Konyaspor'da Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı!

İttifak Holding Konyaspor, futbolculardan Ali Çamdalı ile yollarını ayırdı. 

Konyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Takım kaptanlarımızdan Ali Çamdalı'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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İç Anadolu ekibi, ligde topladığı 13 puanla düşme hattının hemen üstünde 14. sırada yer alıyor. Konyaspor ile mukavelesi sezon sonunda sona erecek olan Ali Çamdalı, bu sezon sadece 3 maçta forma şansı bulmuştu.

Konyasporda Ali Çamdalı ile yollar ayrıldı

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