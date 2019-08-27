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27.08.2019 - 21:43| Tolga YANIK/KONYA, (DHA)-

Konyaspor'da Antalyaspor maçının hazırlıkları başladı

Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak olan Konyaspor, bir günlük izin sonrasında yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı.

Konyaspor'da Antalyaspor maçının hazırlıkları başladı

Kayacık Tesisleri’nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 7’ye 4 topla oyun ve tempolu koşu çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile tamamlandı. Antrenmana takımdan ayrı çalışan Serkan Kırıntılı, Deni Milosevic, Marko Jevtovic ve Paolo Hurtado katılmadı.

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