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30.12.2019 - 14:42 | | FANATİK

Konyaspor'da Aykut Kocaman gidiyor, Tolunay Kafkas geliyor

Konyaspor'da ayrılık sinyalleri veren teknik direktör Aykut Kocaman'la yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yönetimle bir toplantı gerçekleştirecek olan tecrübeli teknik adamın yerine Tolunay Kafkas'ın getirileceği konuşuluyor.

Konyaspor'da Aykut Kocaman gidiyor, Tolunay Kafkas geliyor

10 maçtır kazanamayan Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman depremi.

3 hafta önce istifa sinyali veren deneyimli teknik adam için yönetim "Arkandayız" mesajı verip yola devam kararı alınmıştı. Ancak Alanya deplasmanında da son dakikada gelen mağlubiyetin ardından hayal kırıklığı tavan yaptı.

Mücadeleden sonra ikinci yarı için bir durum değerlendirmesi yapacaklarını vurgulayan Kocaman, yönetimle görüşecek. Toplantıda tarafların ayrılık kararı almasına kesin gözle bakılıyor. Konyaspor'da teknik direktörlük koltuğu için en ciddi adayın ise Tolunay Kafkas olduğu öğrenildi.

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Rıza Çalımbay'la kazandığı maçın ardından yollarını ayırıp takımın başına Aykut Kocaman'ı 3. kez getiren Konyaspor için sonraki son derece kötü gitmişti. Tecrübeli hoca yönetiminde bu dönemde 40 maça çıkan Konyaspor, yalnızca 8 maç kazanabildi, 32 karşılaşmadan ise hüsranla ayrıldı.

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