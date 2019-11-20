Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerAtiker Konyaspor HaberleriKonyaspor'da Beşiktaş maçının hazırlıkları sürüyor
20.11.2019 - 18:45 | | Tolga YANIK / KONYA, (DHA) -

Konyaspor'da Beşiktaş maçının hazırlıkları sürüyor

İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Konyaspor'da Beşiktaş maçının hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek İttifak Holding Konyaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleri ile başladı. 7’ye 4 ile devam eden antrenman taktik çalışma ve çift kale maç ile sona erdi.

Dün akşam gerçekleştirilen çalışmada aldığı darbe sonucu burnu kırılan ve ameliyat olan takım kaptanı Ali Çamdalı antrenmanda yer almadı.

    Konyaspor'da Beşiktaş maçının hazırlıkları sürüyor
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Töraydın: Kazım için G.Saray'dan teklif aldık

    Töraydın: Kazım için G.Saray'dan teklif aldık

    Spor Toto: 2 - Fenerbahçe HDI Sigorta: 3

    Spor Toto: 2 - Fenerbahçe HDI Sigorta: 3

    Ergin Ataman'da Messina heyecanı

    Ergin Ataman'da Messina heyecanı

    UEFA, EURO 2020 torbalarını resmen açıkladı

    UEFA, EURO 2020 torbalarını resmen açıkladı

    Sıradaki Haber