23.12.2019 - 11:29 |
Konyaspor'da Ferhat şoku! Kadrodan çıkarıldı
Süper Lig'de bu akşam Trabzonspor'la karşılaşacak İttifak Holding Konyaspor'da rahatsızlığı nedeniyle Ferhat kadrodan çıkarıldı.
Süper Lig'in 16. haftasının kapanış maçında Trabzonspor'u konuk edecek İttifak Holding Konyaspor'da sol bek Ferhat Öztorun kadrodan çıkarıldı.
Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Oyuncumuz Ferhat Öztorun, rahatsızlığı nedeniyle Trabzonspor maçı kadrosunda yer almamıştır. Futbolcumuzun bugün yapılacak tetkikleri sonrasında detaylı açıklama yapılacaktır."