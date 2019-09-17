Konyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları

Yeşil-beyazlı takımın Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Farouk Miya, Yukatel Denizlispor karşısında aldıkları galibiyetten dolayı arkadaşlarını tebrik ettiğini belirtti.

Kendileri için çok önemli bir 3 puan aldıklarını ifade eden Miya, "Ligin başından bu yana oynadığımız son 3 maçta çok iyi oynamamıza rağmen beraberlikler alıyorduk. Kazanamıyorduk. Bu maçla birlikte sezonun ilk galibiyetini aldık. Bu 3 puan takım adına çok önemliydi. Bunun için çok mutluyuz." diye konuştu.

Miya, Yukatel Denizlispor karşısında gösterdikleri performansı bundan sonra da ortaya koyarak galibiyet serisi yakalamak istedikleri aktardı.

Rakiplerinin iyi ya da kötü durumda olduklarına bakmadan hazırlandıklarını vurgulayan Miya, "Rakibimizin durumunu kesinlikle göz önünde bulundurmuyoruz. Biliyoruz ki Süper Lig'de oynanan her maç zorlu ve çetin geçiyor. Rakip, kim olursa olsun biz aynı ciddiyetle hazırlanıp maça çıkacağız. Göztepe maçının zor geçeceğine inanıyorum. Amacımız kazanmak." değerlendirmesinde bulundu.

Konya'da bulunmaktan son derece mutlu olduğunun altını çizen Miya, şunları kaydetti:

"Takımda arkadaşlığımız harikulade. Ayrıca çok ateşli ve çok iyi bir taraftar grubuna sahibiz. Onların karşısında oynamaktan dolayı oldukça mutluyum. Uyum sürecini kısa sürede tamamladım. Bunun en büyük nedeni Belçika'dan tanıdığım Ali Yaşar ve Deni Milosevic'in burada olması. Yine söylüyorum burada olmaktan dolayı çok mutluyum."

- Antrenman

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra çabukluk hareketleriyle devam eden idman, 10'a 10 oyun ve pas çalışması ile devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Tedavilerine devam edilen Ali Çamdalı ve Paolo Hurtado takımdan ayrı çalıştı.

Konyaspor'dan Vali Toprak'a sürpriz

Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kulluk, teknik direktör Aykut Kocaman ve sporcular, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın doğum gününü kutladı.

Vali Toprak, Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen sürpriz doğum günü kutlamasında yaptığı konuşmada, Yukatel Denizlispor karşısında elde edilen galibiyetin kendisi için en güzel doğum günü hediyesi olduğunu söyledi.

Maçı ailesiyle birlikte büyük bir heyecanla takip ettiğini vurgulayan Toprak, şunları kaydetti:

"Kazandığımız için çok mutluyum. İnşallah bundan sonraki maçlarda da takımımızın aynı başarıyı göstereceğine inancım tam. Aykut hocamıza ve futbolcularımıza inanıyoruz. Ayrıca burada bu güzel nazik organizasyon için hepinize çok teşekkür ediyorum. Benim için çok anlamlı bir doğum günü oldu. Bazen bana soruyorlar hangi takımı tutuyorsun diye fanatik Konyasporluyum şeklinde cevap veriyorum. Gerçekten bu şekilde hissediyoruz ve takımımızın maçlarını yakından takip ediyoruz. Tekrar başta başkanımız Hilmi Kulluk, yönetim kurulu üyeleri, Aykut hocam ve siz değerli futbolcu arkadaşlarıma bu güzel kutlama için çok teşekkür ediyorum."

Vali Toprak kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını kestikten sonra bir süre futbolcularla sohbet etti.

Takım kaptanı Ali Çamdalı ise Kayacık Tesisleri'ne zaman zaman bu tür ziyaretlerin olduğunu ancak il defa bir kutlama yaptıklarını söyledi.