Konyaspor'da Kayseri hazırlıkları sürüyor

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, istasyon koşuları ve açma germe hareketleriyle başladı.

Topla koordinasyon ile devam eden idman, taktik çalışma ve çift kale maçla sona erdi.

Tedavilerine devam edilen Marko Jevtovic, Ali Çamdalı ve Paolo Hurtado, antrenmana katılmadı.