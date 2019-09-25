Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerAtiker KonyasporKonyaspor'da Kayseri hazırlıkları sürüyor
25.09.2019 - 18:10 | | KONYA (AA)

Konyaspor'da Kayseri hazırlıkları sürüyor

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında 29 Eylül Pazar günü sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Konyaspor'da Kayseri hazırlıkları sürüyor

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, istasyon koşuları ve açma germe hareketleriyle başladı.

Topla koordinasyon ile devam eden idman, taktik çalışma ve çift kale maçla sona erdi.

Tedavilerine devam edilen Marko Jevtovic, Ali Çamdalı ve Paolo Hurtado, antrenmana katılmadı.

 

Kaplan: Derbiyi kazanmak istiyoruz
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fernando: Alanyaspor maçı zor geçecek

Fernando: Alanyaspor maçı zor geçecek

Konyaspor'da Kayseri hazırlıkları sürüyor

Konyaspor'da Kayseri hazırlıkları sürüyor

Hakem belli oldu! Galatasaray (GS) Fenerbahçe (FB) maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Hakem belli oldu! Galatasaray (GS) Fenerbahçe (FB) maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

TFF Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklik

TFF Futbol Disiplin Talimatı'nda değişiklik

Sıradaki Haber