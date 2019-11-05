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05.11.2019 - 21:28 | | KONYA (AA)

Konyaspor'da Sivasspor mesaisi

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında 9 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Konyaspor'da Sivasspor mesaisi

Oynadığı son 4 resmi maçta galibiyet yüzü göremeyen Konyaspor'da Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core ve kuvvet çalışmasıyla başladı.

Daha sonra sahada devam eden idmanda sporcular, çabukluk hareketleri ve 7'ye 4 pas çalışması yaptı.

 Marko Jevtovic ve Deni Milosevic antrenmanda yer almazken, Jens Jonsson ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

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