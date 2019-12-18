Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAtiker Konyaspor Haberleri Konyaspor'da Trabzon mesaisi başladı
18.12.2019 - 20:59 | | Tolga YANIK / KONYA (DHA)

Konyaspor'da Trabzon mesaisi başladı

İttifak Holding Konyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı.

Konyaspor'da Trabzon mesaisi başladı

Süper Lig'de ilk yarının son iç saha maçında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek olan İttifak Holding Konyaspor, bir günlük aranın ardından yapılan antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesislerinde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 6'ya 3 ve pas çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Takımdan ayrı çalışan Serkan Kırıntılı, Deni Milosevic, Amir Hadziahmetovic, Riad Bajic, Marko Jevtovic ve Savaş Polat antrenmanda yer almazken, uzun süredir kadro dışında kalan Uğur Demirok ve Leonard Zuta ise takımla birlikte çalışmaya katıldı.

    Ali Tandoğan: "Değer verseydik daha farklı bir kadroyla çıkardık"
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Aslan’dan çifte atak!

    Aslan’dan çifte atak!

    ‘Merih şu an çok iyi’

    ‘Merih şu an çok iyi’

    Babel'den şok darbe!

    Babel'den şok darbe!

    Nou Camp’ın dışı alev alev!

    Nou Camp’ın dışı alev alev!

    Sıradaki Haber