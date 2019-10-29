Konyaspor'dan Aykut Kocaman paylaşımı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor'a 1-0 mağlup olarak elenen İttifak Holding Konyaspor'da Aykut Kocaman'ın maç sonu sözleri damga vurdu.

Aykut Kocaman'ın "Kupayı önemsiyorum ve hedeflerimizden biriydi. Konyaspor adına üzgünüm. Bedel bir şekilde ödenmeli. Beklediğimiz bir şey değildi. Başarısızlığın da bir bedeli var. Genel olarak ciddi sıkıntılı bir durum. Ya oyuncular ya da antrenör bunun bedelini bir şekilde öder" ifadeleri kafalarda soru işareti yarattı.

Konyaspor kulübü resmi sosyal medya hesabından Aykut Kocaman videosu paylaştı ve "Seviyoruz Seni Aykut Kocaman ekmeği tuza banıp yer gibi" ifadelerini kullandı.