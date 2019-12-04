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04.12.2019 - 13:46 | | Tolga YANIK/KONYA, (DHA)

Konyaspor'dan Aykut Kocaman'a destek

İttifak Holding Konyaspor, teknik direktör Aykut Kocaman'ın yanında olduklarını belirten bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Sayın hocamızın dün yanındaydık, bugün de yanında olmaya devam edeceğiz. Bundan sonra da kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda atacağı adımların her zaman destekçisi olacağız" denildi.

Konyaspor'dan Aykut Kocaman'a destek

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son haftalarda takımımızın aldığı sonuçlar hepimizi ziyadesiyle üzmektedir. Bunun neticesinde doğal olarak eleştirilerin de yoğunlaştığını görüyoruz. Tamamen Konyaspor Sevgisi üzerine inşa edilen haklı eleştirilerin her zaman başımızın üstünde yeri olduğunu ve bunları değerlendirdiğimizi, kayıtsız kalmadığımızı ifade etmek isteriz. Bununla birlikte mevcut durumdan vazife çıkaran ve ortamı özellikle germek, camiamızı karıştırmak isteyenlere en güzel cevabı yine taraftarlarımızın vereceğine de inanıyoruz. Bir süreden beri yaşadığımız ve hepimizin enerjisini düşüren bu kötü günleri, yönetim kurulumuzun her şart ve ortamda birlikteliği, teknik direktörümüz Sayın Aykut Kocamanın duruşu, bilgi, beceri ve tecrübesi, camiamızın da kenetlenmesiyle güçlü bir şekilde aşacağımızdan şüphemiz yoktur. Sayın hocamızın dün yanındaydık bugün de yanında olmaya devam edeceğiz. Bundan sonra da kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda atacağı adımların her zaman destekçisi olacağız. Bu vesileyle taraftarlarımızı yeniden ve güçlü bir başlangıç için Pazar günü kendi evimizde oynayacağımız Gaziantep maçına davet ediyoruz."

Konyaspordan Aykut Kocamana destek

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