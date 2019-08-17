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17.08.2019 - 11:18| FANATİK

Konyaspor'dan Mevlüt Erdinç harekatı

Geçtiğimiz sezon Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen Mevlüt Erdinç'e Konyaspor talip oldu.

Konyaspor'dan Mevlüt Erdinç harekatı

Geride bıraktığımız sezon kiralık oynadığı Antalyaspor’da parmak ısırtan ve çıktığı 24 maçta 12 gol atan Mevlüt Erdinç için Süper Lig ekipleri sıraya girdi. Başakşehir’in kadrosunda toplam 5 forvet olduğu için Mevlüt düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek istiyor.

32 yaşındaki futbolcu ile Rizespor, Gazişehir ve Antalyaspor’un ardından Konyaspor’un da ilgilendiği öğrenildi. Konya’nın hocası Aykut Kocaman, geçtiğimiz günlerde mutlaka bir forvet transferine ihtiyaç duyduklarını belirtmişti.

 

 

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