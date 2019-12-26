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26.12.2019 - 08:15 | | Fanatik

Konyaspor'dan Taylan Antalyalı hamlesi

Transfer çalışmalarını hızlandıran İttifak Holding Konyaspor, Galatasaray’da fazla forma şansı bulamayan Taylan Antalyalı için kiralama teklifi yapacak.

Konyaspor'dan Taylan Antalyalı hamlesi

Devre arasını oldukça hareketli geçirecek olan Konyaspor, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Yeşil-beyazlılar, en az 5-6 yeni oyuncuyu kadrosuna katacak. Teknik direktör Aykut Kocaman, ligdeki sıkıntılı bir gidişat gösteren takımı büyük ölçüde değiştirecek. Hedefteki oyunculardan biri Taylan Antalyalı.

Daha önce başarılı orta saha için girişimlerde bulunan Konyaspor, önümüzdeki günlerde yeniden Galatasaray Yönetimi’nin kapısını çalacak. Konyaspor, Taylan’ı kiralık olarak takıma katmak amacında.

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Konyaspordan Taylan Antalyalı hamlesi

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