Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerAtiker KonyasporKonyaspor'un Hollanda kampı sürüyor
31.07.2019 - 13:03| Tolga YANIK/KONYA, (DHA)

Konyaspor'un Hollanda kampı sürüyor

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, ikinci etap kamp çalışmalarını Hollanda'da sürdürüyor.

Konyaspor'un Hollanda kampı sürüyor

İkinci etap kampı için Hollanda'da bulunan Konyaspor, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 

Antrenmanın ilk bölümünde iki grup halinde salonda CORE ısınma ve kuvvet çalışması yapılan oyuncular daha sonra sahaya geçerek çabukluk çalışması gerçekleştirdi. Son bölümde 6ya 4 topla oyun oynanan antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.

HAZIRLIK MAÇI İPTAL OLDU

Öte yandan bu akşam Al Fayha ile oynanması planlanan hazırlık maçı rakip takımın isteği doğrultusunda iptal edildi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Bugün oynayacağımız hazırlık karşılaşması, rakip takımda sakat ve hasta oyuncuların çokluğu nedeniyle Al Fayha takımının talebi üzerine iptal edilmiştir" denildi.

Günün Detayı - "Böyle giderse koltukları sallanır"
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Martin Srktel'den transfer açıklaması

Martin Srktel'den transfer açıklaması

Kayserispor'un Avusturya kampı sona erdi

Kayserispor'un Avusturya kampı sona erdi

Mehmet Akyüz'e Avustralya'dan kanca

Mehmet Akyüz'e Avustralya'dan kanca

Real Madrid-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Audi Cup 2019)

Real Madrid-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Audi Cup 2019)

Sıradaki Haber