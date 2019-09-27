Koreografi olmayacak

Galatasaray tribünlerinin yarınki maç için özel koreografi hazırlığında olmadığı öğrenildi.



Sarı-kırmızılı taraftarların Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a göndermede bulunan bir koreografi hazırlığı içinde olduğu iddia ediliyordu. Ancak böyle bir plan bulunmadığı öğrenildi. Ayrıca cezası nedeniyle kulübede olamayacak olan Teknik Direktör Fatih Terim için de yine herhangi bir koreografi mesajı içinde olunmadığı bildirildi.