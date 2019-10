Korkmaz: Beşiktaş maçında reaksiyon göstermeliyiz

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Antalyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, ligde bulundukları konumdan memnun olmadığını, taraftarın da desteğiyle bu hafta iyi bir sonuç alacaklarına inandığını belirtti.

Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, geçen sene kulüpte maddi ve manevi sorunlar yaşandığını, ancak buna rağmen iyi bir ortama sahip olduklarını söyledi.

Son iki haftadır kazanamadıklarını hatırlatan Korkmaz, "Bulunduğumuz yerden memnun değilim. Daha iyi yerde olmamız lazım, takımım da bunun farkında. Sonuçlar istediğimiz gibi olmasa da birbirini seven, destekleyen, sahip çıkan bir takım görüyorum. Bu beni mutlu etti ve umutlandırdı." diye konuştu.

Kulüpte, başkanından yönetimine, çalışanından oyuncusuna kadar herkesin iyi bir aile görünümünde olmasının kendisini sevindirdiğini dile getiren Korkmaz, bu ortamın korunmasıyla takımın çok iyi yerlere geleceğine inandığını vurguladı.

"Bir reaksiyon göstermeliyiz"

Takım olarak her zaman taraftarın desteğine ihtiyaç duyduklarını belirten Korkmaz, şöyle konuştu: "Bir reaksiyon göstermeliyiz, taraftarımızla birlikte bunu yapacağımıza inanıyorum. Taraftarsız futbol müsabakası olmaz. Taraftarın desteği olmadığında maçın tadı da olmaz. Onların desteğine ihtiyacımız var. Bu hafta daha iyi bir sonuç alacağız. İyi sonuçlar alındığı zaman bazı şeylerin farkına varamazsınız. İstediğimiz sonuçlar alınmadığında olumsuz şeyler ortaya çıkabilir. Takımın bütünlüğünü gerçek anlamda bu gibi durumlarda görürüz, son derece mutluyum ve umutluyum. Dolayısıyla gelecek bizim için daha iyi olacak, biz her maçı kazanmak istiyoruz, skoru söylemiyorum ama her maçı kazanmak için oynuyoruz. Sivas maçında maalesef bireysel hatalar yaptık ve bireysel hataya bir şey yapamayız. Kaybettiğimiz Gençlerbirliği ve diğer maçlar bireysel hatadan oldu ve bunları da atlatacağız."

Antalyalılara takımlarına sahip çıkmaları çağrısında bulunan Bülent Korkmaz, "Önemli olan bu süreçte takımın, şehrin reaksiyonudur, bu maçta da bunu göreceğime inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.