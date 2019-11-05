Korkulan başa geldi

SENAD OK

Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal, 1-0 kaybedilen Kayserispor karşılaşmasında enine boyuna her konuyu değerlendirdi. Özellikle mücadele öncesinde sarı-kırmızılı rakiplerinin galibiyetsiz bir şekilde ligin son sırasında olmasına aldanmanın yanlış olacağını savundu.



Yanal, Kayserispor’un hem Bülent Uygun’la yeni bir sayfa açmasının hem de yeniden takım içi bütünleşme arayışının olacağını öğrencilerine sık sık anlattı. Tecrübeli teknik adamın beklediği gibi bir maç şekillendi.

Tribünlerle bütünleşen bir ev sahibi, Fenerbahçe’yi konuk ederken, ortaya çıkan sonuç en korkulan senaryo idi. Ancak tabii kaçan gollerin etkisi de göz ardı edilmedi. Maç sonunda bilhassa 90 dakika içerisinde 3 topun direkten dönmesine dikkat çekilip, takımın şanssızlığı da vurgulandı. Buna karşın en ufak rehavetin Süper Lig’deki her takıma karşı tehlikeli olabileceği gerçeği de gözler önüne net bir şekilde serildi.