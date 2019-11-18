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18.11.2019 - 08:00 |

Korkulu rüya cuma maçları

Galatasaray’da Medipol Başakşehir maçının cuma günü oynanması endişe yaratıyor.

Korkulu rüya cuma maçları

Galatasaray’da Medipol Başakşehir maçının cuma günü oynanması endişe yaratıyor.
Milli Takım dönüşlerinde cuma maçlarının büyük risk oluşturduğunu dile getiren sarı-kırmızılılar, özellikle uzak ülkelerden gelenlerin yorgun olmasından çekiniyor. Cim-Bom’un teknik kadrosu, özellikle Luyindama ve Muslera gibi uzun seyahat etmek zorunda kalan futbolcuların olumsuz etkilenmesinden endişe duyuyor.

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