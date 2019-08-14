Koruma kalkanı!

NEVZAT DİNDAR

Galatasaray’ın yeni transferi Emre Mor takımdaki yıldız isimlerin kanatları altında olacak. Genç yaşına rağmen, disiplin sorunları nedeniyle geçmişte büyük sıkıntılar yaşayan milli futbolcuya, takımın ağabeyleri sahip çıkacak.



Teknik direktör Fatih Terim’in uyarısıyla beraber özellikle Belhanda ve Feghouli gibi isimler Emre Mor’a bundan sonra destek verecek. Bunun ilk sinyali, Fiorentina ile yapılan özel maçta görülürken, Belhanda birçok pozisyonda genç futbolcuyu paslarıyla beslemişti. Bu durum, Emre’nin ikinci yarıda sahaya girip takımın en iyisi olarak gözükmesinde etkili olmuştu.



Sadece saha içinde değil, saha dışında da Emre’nin takımın bir parçası olmasını isteyen deneyimli hoca bunun için de takım arkadaşları tarafından desteklenmesini istemişti. Terim, Emre’nin bu şekilde kazanılacağını ve eski hatalarından uzaklaşacağını düşünüyor.

Fiorentina’ya karşı gol atıp etkili bir görüntü çizen Emre Mor’un sadece futbola odaklanması ve takım içinde kabul görüp dışlanmaması da teknik heyeti memnun etti.