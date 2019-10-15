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15.10.2019 - 14:24 |

Kosova kahramanı Muriç! Aslan benzetmesi...

Fenerbahçe’nin yıldızı Vedat Muriç ülkesi Kosova’da Aslan koreografisi ve pankartlarıyla onurlandırıldı. Golcü futbolcu ulusal kahraman olarak yorumlandı.

Kosova kahramanı Muriç! Aslan benzetmesi...

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler 

Fenerbahçe ile sezona iyi bir başlangıç yapan Vedat Muriç, ülkesi Kosova’da da çok seviliyor.

Kosova Milli Takımı’nda da oldukça başarılı bir dönem geçiren Muriç için dün gece oynanan Karadağ maçı öncesi özel bir koreografi yapıldı.

25 yaşındaki forvete özel bir koreografi hazırlanırken, Aslan tasviri yapılması dikkat çekti. Karadağ karşısında 2-0 kazanırlarken bir de gol atan Muriç, taraftarların ilgi odağı oldu. Ayrıca taraftarlar ellerindeki pankartlarda Muriç için Aslan benzetmeleri yaptı.

Kosova kahramanı Muriç Aslan benzetmesi...

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