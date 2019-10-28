Kosova: Lens'in kalbinin attığından şüpheliyim

NTV Dijital'de Beşiktaş-Galatasaray derbisini değerlendiren Murat Kosova, Lens'in performansına eleştiri getirdi.

Kosova şöyle konuştu: “Lens’in bir tek Sarpsborg maçı var. O maçta ‘Kafasına piyano düşmüş’ diyorum. Hakikaten istisnai bir durum. Hayatımda birçok oyuncuda yanıldım. Sadece futbol değil, basketbol da dahil. İyi ya da kötü anlamında ‘Bundan bir şey olmaz’ dedim, süper oldu. ‘Bu süper olacak’ dedim, olmadı. Herhalde bu kadar çok kişinin yanıldığı yegane oyunculardan biri. Böyle bir şey olamaz.

"Ljajic ile başlamalıydı"

Ben ne olursa olsun Abdullah Avcı'nın Ljajic ile başlaması gerektiğini düşünüyorum, maçı izledikten sonra da ne olursa olsun Lens ile başlamaması gerektiği kanaatindeyim. 10 kişi çıksa daha farklı olmazdı. Kusura bakmasın. Kalbinin attığından şüpheliyim. Millet orada kendisini parçalıyor. Arkasındaki Gökhan Gönül'e dönüp baksın. Sakatlıktan dönüyor, sakatlanma pahasına ne var ne yok kendini sahaya atıyor, sakatlanıyor, yine gidiyor."