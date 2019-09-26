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HaberlerFenerbahçeKosova'da gözler Muriç'te
26.09.2019 - 08:00 |

Kosova'da gözler Muriç'te

Sezonun ilk 5 haftasında 3 golle yıldızlaşan ve kendisine olan güveni boşa çıkarmayan Vedat Muriç, ülkesi Kosova’da da yakından izleniyor.

Kosova medyası, 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için geri sayıma geçti. Attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Muriç’in sarı-kırmızılı takım karşısındaki performansı da merak konusu oldu. Bu nedenle ülkede sık sık 25 yaşındaki forvetin haberleri yapılıyor. Öte yandan, Kosova basınında da bazı isimler Türk Telekom Stadı’nda Muriç’i canlı izleyecek.

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