'Kötü şöhreti nedeniyle kimse Sturridge'i istemiyor'

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

‘Daniel Sturridge’in Neymar’la karşılaştırılabilecek yetenekleri var. Ancak kötü şöhreti nedeniyle kimse kendisini istemiyor’ başlığıyla verilen haberde Sturridge’in bonservisinin elinde olduğu, buna rağmen geçmiş deneyimlerinden dolayı takım bulmakta zorlandığı ifade edilerek “PSG ise Neymar’ı bırakmak için 200 milyon sterlin istiyor” denildi.

Liverpool tarafından istenmediği belirtilen Sturridge için, Premier Lig'in diğer kulüplerinin de aynı görüşte oldukları aktarıldı. İngiltere Milli Takımı'nda oynamış ve bonservisi elinde 29 yaşında bir oyuncu için bir çok takımın çoktan sıraya girmiş olması gerektiğine dikkat çekildi.