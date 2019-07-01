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01.07.2019 - 22:18 | | AA

Kovacic, Chelsea ile sözleşme imzaladı

Chelsea, Real Madrid'den Hırvat orta saha oyuncusu Mateo Kovacic'i renklerine bağladı.

Kovacic, Chelsea ile sözleşme imzaladı

İngiltere Premier Lig'de geçen sezonu 3. sırada bitiren Chelsea, Hırvat orta saha oyuncusu Mateo Kovacic'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen yaz Real Madrid'den kiralanan 25 yaşındaki Hırvat milli futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

İki kulüp de Kovacic'in bonservis bedeline ilişkin ayrıntı paylaşmadı ancak İngiliz basını, transferin 45 milyon avro karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü.

Real Madrid'e gitmeden önce Inter ve Dinamo Zagreb kulüplerinde oynayan Kovacic, Hırvatistan Milli Takımı formasını da 52 kez giydi.

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