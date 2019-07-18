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HaberlerBeşiktaşKral, Lecce’nin eski aşkı çıktı!
18.07.2019 - 08:00

Kral, Lecce’nin eski aşkı çıktı!

Lecce’nin, Burak Yılmaz'ı basında çıkan haberlerden sonra takibe aldığı ortaya çıktı

Kral, Lecce’nin eski aşkı çıktı!

ONUR DİNÇER

Burak Yılmazı transfer etmek için girişimlerde bulunan Lecce’nin, yıldız golcüyü basında çıkan haberlerden sonra takibe aldığı ortaya çıktı. İtalyan ekibinin, Burak Yılmaz ismini ilk olarak, tecrübeli oyuncunun adının Lazio ile anıldığı 2013 yılında duyduğu öğrenildi.

2013’te el değiştiren Lecce kulübü daha iyi ekonomik koşullara kavuşmasına rağmen Burak için somut bir teklifte bulunmadı. Beşiktaş’ta ödeme sorunları yaşadığına yönelik son dönemde haberlerin duyulmasının, oyuncunun transferi için Lecce’li yöneticileri cesaretlendirdiği ve İtalyan ekibinin harekete geçtiği iddia edildi. Lazio’ya transfer olmanın kapısından döndüğü dönemde Çizme’de hatırı sayılır bir piyasa yapan Burak Yılmaz için harekete geçilmesinin kulüpte büyük bir coşku yarattığı ancak bunun Beşiktaş’ın futbolcuyu bırakmayacağını açıklamasıyla hayal kırıklığına dönüştüğü de aktarıldı.

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