Kralların sahnesi

Tarih boyunca derbilerde hep golcüleri yıldızlaşmıştı. Lefter ve Hakkı Yeten gibi efsanelerden Selçuk Yula, Cemil Turan’lardan Ali Gültiken ve Metin Tekin’lere Aykut Kocaman’dan Daniel Amokachi’ye, Van Hooijdonk’tan John Carew’e, Pascal Nouma’dan Nicolas Anelka’ya kadar birçok unutulmaz derbi tarihine adını yazdırdı. 4 büyük kulüpte de forma giyen Burak Yılmaz ve Fenerbahçe tarihinin en fazla para kazandırmaya aday futbolcusu Vedat Muriç, Kadıköy’de dev bir düelloya çıkacak.



Vedat Muriç, bu sezon 15 resmi maçta 10 gol kaydederken, Burak 10 resmi maçta 5 golde kaldı. Muriç, 2019’da 12 ayda Ç.Rize ve Fenerbahçe formalarıyla toplam 22 gol kaydetti. Burak Yılmaz, 2019 Ocak’ta döndüğü yuvasında 12 ayda 16 gole imzasını koydu. Bu sezonun istatistiklerini bir kenara bırakırsak fiziksel özellikleri de benzeyen iki forvet, Kadıköy’de tribünlerin en fazla takip edeceği isimler olacak.

Kalecilerin ispat maçı

İki takım açısından son derece kritik olan bu derbide kalecilerin önemi çok büyük. 21 yaşındaki Altay Bayındır, Fenerbahçe formasıyla ilk Beşiktaş derbisine çıkacak. Galatasaray’a karşı deplasmanda çok iyi bir derbi oynayan genç eldiven, bu sefer Kadıköy’de bir derbi heyecanı yaşayacak.

Ersun Yanal’ın çok güvendiği Altay, 15 maçın tamamında oynarken kalesinde 19 gol gördü. Yüzde 65’lik kurtarış yüzdesine sahip sarı-lacivertli eldiven, topu oyuna sokmada yüzde 88’lik başarı oranı tutturdu.



Geçen sezondan beri sürekli gündemde olan Loris Karius, Abdullah Avcı ile toparlandı. 14 maçta oynayan Alman eldiven, 15 gol yedi ve Muslera’dan sonra en az gol yiyen kaleci. Kurtarış yüzdesini yüzde 70’e kadar yükselten Karius, topu oyuna sokmada yüzde 83’lük orana sahip.

Karius, geçen sezon Kadıköy’deki iyi performansına karşın Vodafone Park’ta 3-0 öne geçen takımının 3-3’lük beraberliğe razı olmasına karşı koyamamıştı.