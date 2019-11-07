UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, 4. hafta maçında Rus ekibi Krasnodar'a konuk oldu. Krasnodar şehriyle aynı ismi taşıyan statta oynanan maçı Krasnodar 3-1 kazandı.

Mücadelede Krasnodar'ın gollerini 27. dakikada Serkan Aslan kendi kalesine, 35. dakikada Manuel Fernandes ve 90+3'te Ivan Ignatyev kaydetti. Trabzonspor'un tek golünü 90+4. dakikada Nwakaeme attı.

Bu sonuçla Trabzonspor 1 puanla son sırada yer aldı. 2 maç kala Krasnodar puanını 6'ya yükseltirken 2. sıradaki Getafe'nin de 6 puanı bulunuyor.



Stat: Krasnodar

Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Frederic Haquette (Fransa)

Krasnodar: Kritsyuk, Petrov, Martynovich, Spajic, Ramirez, Olsson (Dk. 77 Kambolov), Vilhena, Manuel Fernandes (Dk. 63 Utkin), Suleymanov, Ari (Dk. 66 Ignatyev), Stotski

Trabzonspor: Erce Kardeşler, Serkan Asan, Campi, Ivanildo Fernandes, Abdurrahim Dursun, Hosseini, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 87 Yusuf Sarı), Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Avdijaj (Dk. 65 Nwakaeme), Muhammet Akpınar (Dk. 72 Sörloth)

Goller: Dk. 27 Serkan Asan (Kendi kalesine), Dk. 34 Manuel Fernandes, Dk. 90 3 Ignatyev (Krasnodar), Dk. 90 4 Nwakaeme (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Spajic (Krasnodar), Dk. 63 Avdijaj, Dk. 64 Campi (Trabzonspor)



MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun 4. haftasında Krasnodar takımına konuk olan Trabzonspor, 9 oyuncusundan yoksun olarak geldiği Rusya deplasmanında genç futbolculardan oluşan bir kadro ile rakibinin karşısına çıktı.

Teknik direktör Ünal Karaman, eksik oyunculara rağmen kadroda yer alan Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Anthony Nwakaeme, Alexander Sörloth, Yusuf Sarı, Filip Novak gibi diğer as oyuncularını da yedek kulübesinde oturtarak, Süper Lig'deki Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi rotasyon yaptı.

Karadeniz ekibi, ligde son oynadığı Göztepe maçından 8 farklı isimle sahaya çıktı. Teknik direktör Karaman, kalede Uğurcan'ın yerine Erce Kardeşler'e, sağ bekte Joao Pereira'nın yerine Serkan Asan'a, stoperde Hüseyin'in yerine Gaston Campi'ye, sol bekte Novak'ın yerine Abdurrahim Dursun'a, Jose Sosa'nın yerine Majid Hosseini'ye, Yusuf Sarı'nın yerine Donis Avdijaj'a, Nwakaeme'nin yerine Kamil Ahmet Çörekçi'ye ve forvette Sörloth'un yerine Muhammet Akpınar'a görev verdi.

9 oyuncu yok, kaptan Kamil Ahmet Çörekçi

Bordo-mavili takımda sakatlıkları nedeniyle Rusya'ya getirilmeyen Ogenyi Onazi, Caleb Ekuban, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Daniel Sturridge, Arda Akbulut ve Obi Mikel ile yorgunluk nedeniyle Joao Pereira, kadroda yer almadı.

Trabzonspor'da kaptanlar Sosa, Pereira ve Uğurcan'ın yokluğunda Kamil Ahmet Çörekçi, pazubendini takarak sahaya kaptan olarak çıktı.

4 oyuncu ilk kez sahaya çıktı, Sosa'nın ilk yokluğu

Trabzonspor'da kaleci Erce Kardeşler, sol bek Abdurrahim Dursun, sağ bek Serkan Asan ve forvet Muhammet Akpınar, ilk kez resmi maçta forma giyen isimler oldu.

Bordo-mavililer, sezon başından itibaren kaptan Jose Sosa'nın forma giymediği ilk maçına çıktı. Sakatlığı nedeniyle Rusya'ya getirilmeyen Sosa, 17 resmi maçın tamamında forma giymişti.

Taraftar desteği

Trabzonspor taraftarları, Krasnodar deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Ev sahibi takım taraftarları tribünleri doldurmazken, bir grup Trabzonspor taraftarı da takımlarına destek vermek için stattaki yerlerini aldı.

Krasnodar yöneticileri tarafından karşılaşma öncesi Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu üyelerine dostluk yemeği verildi. Bordo-mavili kulübü yemekte, asbaşkan Mehmet Yiğit Alp temsil etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Manuel Fernandes'in ceza alanı sağ çaprazından yerden vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler yatarak topu çeldi.

26. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin pasında yakın mesafeden Avdijaj'ın yerden şutunda top, kaleci Kritsyuk'ta kaldı.

27. dakikada Krasnodar öne geçti. Sağ tarafta Olsson ile verkaç yapan Manuel Fernandes'in sert vuruşunda, savunmada Serkan Asan'a çarpan top filelerle buluştu: 1-0

34. dakikada ev sahibi ekip, farkı 2'ye çıkardı. Sağ taraftan Suleymanov'un pasında yakın mesafeden Manuel Fernandes, topuğuyla topu kaleci Erce Kardeşler'in sağından filelere gönderdi: 2-0

42. dakikada Avdijaj'ın ceza alanı dışından etkili vuruşunda, kaleci Kritsyuk sağ tarafına yatarak topu çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Krasnodar'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla bir puanla son sırada kalan bordo-mavili ekip, son 2 hafta öncesi gruptan çıkma şansını yitirdi.

50. dakikada Suleymanov'un sağ taraftan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde yükselen Spajic'in kafa vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler, sağ üst köşeye doğru giden topu dışarı gönderdi.

70. dakikada rakiplerinden sıyrılan Ahmet Canbaz'ın ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Kritsyuk, topu kontrol etti.

86. dakikada Serkan Asan'ın hatasında topla buluşan Ignatyev, kaleci Erce Kardeşler ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda, Erce tehlikeyi önledi.

89. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza alanı sağ çaprazından yerden şutunda kaleci Kritsyuk, topu kontrol etti.

90+3. dakikada Krasnodar, skoru 3-0'a getirdi. Sol taraftan Stotski'nin kullandığı köşe atışında savunmanın dokunamadığı topu arka direkte Ignatyev, kafayla filelere yolladı: 3-0

90 4. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye indirdi. Ceza alanı çizgisi yakınında rakiplerinden sıyrılan Nwakaeme, sert ve düzgün bir vuruşla topu kaleci Kritsyuk'un solundan filelere gönderdi: 3-1

Bordo-mavili ekip, karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı.





