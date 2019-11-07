UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, 4. hafta maçında Rus ekibi Krasnodar'a konuk oluyor. Gruptaki ilk 3 puanı için sahaya çıkacak olan bordo mavili temsilcimizde tek hedef galibiyet. Krasnodar şehriyle aynı ismi taşıyan statta oynanan maç saat 20.55'te başladı.



KRASNODAR TRABZONSPOR: 0-0

*İlk yarı oynanıyor



İLK 11'LER

Krasnodar: Kritsyuk, Petrov, Martynovich, Spajic, Ramirez, Olsson, Vilhena, Manuel Fernandes, Suleymanov, Stotski, Ari

Trabzonspor: Erce, Hosseini, Campi, Ivanildo, Serkan Asan, Kamil Ahmet, Doğan, Abdurrahim, Ahmet Canbaz, Avdijaj, MuhammetKrasnodar şehriyle aynı ismi taşıyan statta





MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun 4. haftasında Krasnodar takımına konuk olan Trabzonspor, 9 oyuncusundan yoksun olarak geldiği Rusya deplasmanında genç futbolculardan oluşan bir kadro ile rakibinin karşısına çıktı.

Teknik direktör Ünal Karaman, eksik oyunculara rağmen kadroda yer alan Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Anthony Nwakaeme, Alexander Sörloth, Yusuf Sarı, Filip Novak gibi diğer as oyuncularını da yedek kulübesinde oturtarak, Süper Lig'deki Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi rotasyon yaptı.

Karadeniz ekibi, ligde son oynadığı Göztepe maçından 8 farklı isimle sahaya çıktı. Teknik direktör Karaman, kalede Uğurcan'ın yerine Erce Kardeşler'e, sağ bekte Joao Pereira'nın yerine Serkan Asan'a, stoperde Hüseyin'in yerine Gaston Campi'ye, sol bekte Novak'ın yerine Abdurrahim Dursun'a, Jose Sosa'nın yerine Majid Hosseini'ye, Yusuf Sarı'nın yerine Donis Avdijaj'a, Nwakaeme'nin yerine Kamil Ahmet Çörekçi'ye ve forvette Sörloth'un yerine Muhammet Akpınar'a görev verdi.

9 oyuncu yok, kaptan Kamil Ahmet Çörekçi

Bordo-mavili takımda sakatlıkları nedeniyle Rusya'ya getirilmeyen Ogenyi Onazi, Caleb Ekuban, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Jose Sosa, Daniel Sturridge, Arda Akbulut ve Obi Mikel ile yorgunluk nedeniyle Joao Pereira, kadroda yer almadı.

Trabzonspor'da kaptanlar Sosa, Pereira ve Uğurcan'ın yokluğunda Kamil Ahmet Çörekçi, pazubendini takarak sahaya kaptan olarak çıktı.

4 oyuncu ilk kez sahaya çıktı, Sosa'nın ilk yokluğu

Trabzonspor'da kaleci Erce Kardeşler, sol bek Abdurrahim Dursun, sağ bek Serkan Asan ve forvet Muhammet Akpınar, ilk kez resmi maçta forma giyen isimler oldu.

Bordo-mavililer, sezon başından itibaren kaptan Jose Sosa'nın forma giymediği ilk maçına çıktı. Sakatlığı nedeniyle Rusya'ya getirilmeyen Sosa, 17 resmi maçın tamamında forma giymişti.

Taraftar desteği

Trabzonspor taraftarları, Krasnodar deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Ev sahibi takım taraftarları tribünleri doldurmazken, bir grup Trabzonspor taraftarı da takımlarına destek vermek için stattaki yerlerini aldı.

Krasnodar yöneticileri tarafından karşılaşma öncesi Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu üyelerine dostluk yemeği verildi. Bordo-mavili kulübü yemekte, asbaşkan Mehmet Yiğit Alp temsil etti.





