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07.11.2019 - 18:24 |

Krasnodar Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, C Grubu'ndaki 4. maçında Rus ekibi Krasnodar'a konuk olmaya hazırlanıyor. Büyük bir merakla beklenen zorlu maç öncesi merak edilenleri bir araya getirdik. Peki gözlerin çevrildiği Krasnodar Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Krasnodar Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Krasnodar Trabzonspor maçı için geri sayım başladı. Gruptaki ilk 3 puanı için sahaya çıkacak olan bordo mavili temsilcimizde tek hedef galibiyet. İşte milyonlarca futbolseverin merakla beklediği maçla ilgili tüm bilgiler...

KRASNODAR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

MUHTEMEL 11'LER

Krasnodar: Safonov; Petrov, Martynovich, Spajić, Ramírez; Shapi, Kambolov, Vilhena, M. Fernandes; Berg, Ari

Trabzonspor: Uğurcan Çakır; Asan, Ivanildo, Campi, Novák; Yusuf Sarı, Kamil Ahmet, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Nwakaeme; Sörloth




Şampiyonlar Ligi maçı sonrası taraftarlar birbirine girdi!
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