Krasnodar Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Krasnodar Trabzonspor maçı için geri sayım başladı. Gruptaki ilk 3 puanı için sahaya çıkacak olan bordo mavili temsilcimizde tek hedef galibiyet. İşte milyonlarca futbolseverin merakla beklediği maçla ilgili tüm bilgiler...



KRASNODAR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?



MUHTEMEL 11'LER



Krasnodar: Safonov; Petrov, Martynovich, Spajić, Ramírez; Shapi, Kambolov, Vilhena, M. Fernandes; Berg, Ari

Trabzonspor: Uğurcan Çakır; Asan, Ivanildo, Campi, Novák; Yusuf Sarı, Kamil Ahmet, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Nwakaeme; Sörloth







