Kritik derbi öncesi Süper Lig'de puan durumu! Süper Lig'de alınan sonuçlar

Süper Lig puan durumu kritik Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi öncesinde taraftarlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Cuma akşamı oynanan ikş maçla Süper Lig'de 3. haftanın perdesi açıldı. İlk iki haftada sadece 1 puan alabilen Galatasaray, zorlu Kayserispor deplasmanında uzatmalarda bulduğu golle sahadan 3-2'lik skorla ayrıldı ve üç puanı hanesine yazdırdı. Kasımpaşa, Ankaragücü'nü ağırladığı maçta İlhan Parlak'ın golüne engel olamadı ve haftayı puansız kapattı.

Cumartesi oynanan 3 maçla Süper Lig'de mücadeleler devam etti. Göztepe sahasında Denizlispor'u konuk etti. Ege derbisinde gol sesi çıkmazken Konyaspor-Antalyaspor maçı gol düellosuna sahne oldu. 4 golün atıldığı müsabakadan iki takımda 1'er puanla ayrıldı. Günün son maçında Beşiktaş, taraftarı önünde Çaykur Rizespor'u konuk etti. İlk yarıda baskılı bir futbol oynayan Beşiktaş ilk yarının sonunda yediği golle 1-0 geriye düştü. İkinci yarının hemen başında Domogaj Vida'nın attığı golle skoru eşitleyen Beşiktaş üç haftanın sonunda 4 puanda kaldı.

SÜPER LİG 3. HAFTA KALAN MAÇLAR VE ALINAN TOPLU SONUÇLAR

SÜPER LİG PUAN DURUMU