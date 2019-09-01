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01.09.2019 - 15:50

Kritik derbi öncesi Süper Lig'de puan durumu! Süper Lig'de alınan sonuçlar

Süper Lig'de 3. hafta maçları oynanmaya devam ediyor. Bu akşam oynanacak kritik Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi öncesinde Süper Lig'de alınan sonuçlar ve son puan durumu da şekillendi. Cuma akşamı Kayserispor deplasmanından ölüp ölüp dirilen Galatasaray uzatma dakikalarında Adem Büyük'ün ayağından bulduğu golle 3 puanı hanesine yazdırdı. Dün akşam oynanan Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçında Rize öne geçerken Beşiktaş takip etti ve puanlar paylaşıldı. İşte Süper Lig'de puan durumu ve alınan sonuçlar...

Kritik derbi öncesi Süper Lig'de puan durumu! Süper Lig'de alınan sonuçlar

Süper Lig puan durumu kritik Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi öncesinde taraftarlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Cuma akşamı oynanan ikş maçla Süper Lig'de 3. haftanın perdesi açıldı. İlk iki haftada sadece 1 puan alabilen Galatasaray, zorlu Kayserispor deplasmanında uzatmalarda bulduğu golle sahadan 3-2'lik skorla ayrıldı ve üç puanı hanesine yazdırdı. Kasımpaşa, Ankaragücü'nü ağırladığı maçta İlhan Parlak'ın golüne engel olamadı ve haftayı puansız kapattı.

Cumartesi oynanan 3 maçla Süper Lig'de mücadeleler devam etti. Göztepe sahasında Denizlispor'u konuk etti. Ege derbisinde gol sesi çıkmazken Konyaspor-Antalyaspor maçı gol düellosuna sahne oldu. 4 golün atıldığı müsabakadan iki takımda 1'er puanla ayrıldı. Günün son maçında Beşiktaş, taraftarı önünde Çaykur Rizespor'u konuk etti. İlk yarıda baskılı bir futbol oynayan Beşiktaş ilk yarının sonunda yediği golle 1-0 geriye düştü. İkinci yarının hemen başında Domogaj Vida'nın attığı golle skoru eşitleyen Beşiktaş üç haftanın sonunda 4 puanda kaldı.

SÜPER LİG 3. HAFTA KALAN MAÇLAR VE ALINAN TOPLU SONUÇLAR

Kritik derbi öncesi Süper Ligde puan durumu Süper Ligde alınan sonuçlar

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Kritik derbi öncesi Süper Ligde puan durumu Süper Ligde alınan sonuçlar

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