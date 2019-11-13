Kritik gün yarın

Galatasaray’da merakla beklenen mahkemenin duruşması yarın yapılacak. Çağlayan Adalet Sarayı’ndaki 14’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nde gerçekleştirilecek duruşmada son söz söylenecek. Mahkemece alınan tedbir kararı kaldırılırsa sarı-kırmızılı yönetim olağanüstü genel kurul kararı almak zorunda kalacak ve Mustafa Cengiz yeniden başkan adayı olamayacak.

Kayyum için başvuracaklar

Divan Üyesi ve eski yönetici Prof. Dr. Ahmet Özdoğan, mahkeme kararı konusunda yeni bir hamleye hazırlanıyor. Özdoğan’ın mahkeme kararının uygulanmaması nedeniyle işi mahkemeye götüreceği öğrenildi. Bu durumda mahkemeden kulübü seçime götürmesi için kayyum istenecek. Mahkeme kulübü seçime götürecek kayyum heyetini üyeler arasından seçecek.

Divan’a katılmayacak

Galatasaray’da Başkan Mustafa Cengiz bugün tepki olarak Divan Kurulu Toplantısı’na katılmayacak. Cengiz’in Galatasaray Lisesi’nde yapılacak toplantı için Divan Başkanlığı’nın tüzük tadili konusunu gündemden çıkarıp sadece güncel konuların konuşulması kararı nedeniyle böyle bir adım attığı öğrenildi.