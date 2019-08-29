Krizin fotoğrafı!

MİLLİYET SPOR SERVİSİ

1- Monaco Yönetimi, kendileri ile anlaşmadan önce Falcao ile fotoğraf çektiren Abdurrahim Albayrak’a bozuldu ve problem buradan doğdu.

2- Monaco Başkanı Dmitriy Ribolovlev, Falcao konusunda Galatasaray ile muhatap bile olmuyor, tüm açıklamaları 2. Başkan Oleg Petrov yapıyor

3- Kolombiyalı oyuncunun menajeri Mendes önce, “Bedava getiririm” dedi, ancak kriz çıkınca bu konudaki garantisini yerine getiremedi

4- Buna rağmen Monaco’nun Ben Yedder ve Slimani’nin dışında üçüncü bir santrfor alırsa, Radamel Falcao’nun gidişine izin vereceği belirtildi.

Galatasaray’da “yılan hikayesi”ne dönen Falcao transferinde asıl krizin “Falcao-Abdurrahim Albayrak” fotoğrafıyla çıktığı, Monaco’nun bunu bir türlü affetmediği ortaya çıktı.

Kolombiyalı futbolcu ile yapılan görüşme sonrasında kendilerinin bilgilendirilmeden “anlaşma sağlandı” havası estirilmesinin Fransız kulübünün yönetiminin canını sıktığı, bu fotoğraf nedeniyle Galatasaray’a olumlu bir yanıt vermedikleri ifade edildi.

Protesto gibi!

Üstelik Monaco Başkanı Dmitriy Ribolovlev, o kadar sinirlendi ki, bu konuda şimdiye kadar açıklama bile yapmadı. Falcao konusunda tüm açıklamalar, yardımcısı durumundaki 2. Başkan Oleg Petrov’dan geldi. Bu da Ribolovlev’in sarı-kırmızılılara olan tepkisiydi.

Falcao’yu bedelsiz olarak Galatasaray’a getirebileceğini belirten dünyaca ünlü menajer Mendes, buna karşılık yüklü bir bedel talebinde bulunmuştu. Ancak Albayrak-Falcao ikilisinin fotoğrafı bu işi de bozdu. Monaco ücret talebinde bulundu. Böylece Mendes’in verdiği garanti de gerçekleşmedi. Aslında Galatasaray, Monaco ile doğrudan temasa geçip, belirli bir bonservis bedeli ödemeyi göze alsa, transferi daha baştan gerçekleştirecekti.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen Falcao’nun transferinin gerçekleşme ihtimali hala var. Ancak 2. Başkan Abdurrahim Albayrak’ın belirttiği gibi yüzde 99 düzeyinde değil... Monaco, Ben Yedder ile Slimani dışında üçüncü bir santrfor daha alırsa, Kolombiyalı oyuncunun gidişine izin verecek.

Falcao zirvesi bugüne kaldı

Galatasaray’da Falcao zirvesi bugüne kaldı. Şampiyonlar Ligi kura çekimi için dün Monaco’ya gitmeleri beklenen Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak bu sabah Fransa’ya çıkarma yapacak. İkili ile beraber gidecek olan idari menajer Şükrü Hanedar’ın akşam gerçekleşecek kura çekimi öncesi Monaco ile Falcao için pazarlığa oturacağı öğrenildi. Bu nedenle transfer bugün netlik kazanacak.

L’Equipe’ten son dakika iddiası

Fransa’nın önde gelen spor gazetelerinden L’Equipe, Monacolu yöneticilerin tavır değiştirdiğini ve Radamel Falcao’nun Galatasaray’a transfer olacağını duyurdu. Gazete transferdeki gelişmeyi “Monaco yönetimi, son saatlerde Radamel Falcao hakkında fikir değiştirdi. Falcao’nun Galatasaray’a transferi yakın” ifadeleriyle duyurdu