Kruse daha hazır

SENAD OK

Fenerbahçe’de Göztepe maçı hazırlıkları devam ederken, sakat oyuncuların durumu, sarı-lacivertliler tarafından en çok merak edilen konuların başında geliyor.

Max Kruse’nin ve Vedat’ın dönüşlerinin nasıl ve ne zaman olacağı, teknik heyet için çok önemli... Bir aydan uzun süredir takımdan ayrı kalan Alman futbolcu, son iki gündür ilk bölümlerde takımla birlikte çalışırken, bugünden itibaren de çalışmaların tamamında takımla olması bekleniyor.

Kruse’nin durumu Vedat Muriç’e göre daha iyi... Alman oyuncunun maç kadrosunda olacağı belirtildi.

İlk 11 durumu ise futbolcunun kendisini iyi hissetmesiyle alakalı. Göztepe maç saatine kadar durumu dikkatlice takip edilecek olan futbolcu hazır olursa ilk 11’de yer alacak, aksi taktirde kulübede maça başlayıp hamle oyuncusu pozisyonunda oturacak.

Mevlüt de sakat

Vedat’ın durumu ise daha ciddi. Maça yetişmesi zor görünüyor. Muriç’in kadroda olması düşük ihtimal ve risk taşıyor. Ancak teknik heyet bu futbolcuyu en azından az bir süre olsa da oynaması için hazır hale getirmeye çalışıyor.

Vedat’ın olmadığı bu tabloda Kruse’nin önemi daha da artıyor. Alman futbolcunun oynamaması durumunda ise ileri uçta Alper görev alacak. Kruse ihtiyaca göre oyuna girecek. Diğer forvet Mevlüt Erdinç’in de sakatlığı sürüyor.