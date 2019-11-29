Kruse planları

CELAL UMUT EREN

Fenerbahçe’de ligin 14. haftasında Göztepe’ye karşı son derece kritik bir mücadele verilecek. Sarı-lacivertlilerde, Max Kruse’nin tam 7 hafta sonra sakatlığını atlatıp takımla beraber çalışması yüzleri güldürdü.

Teknik direktör Ersun Yanal, özellikle hücum anlamında Kruse’yi beklerken, bir yandan da kadrodaki değişimleri düşünüyor. Kruse’nin oynaması halinde orta sahada değişim olmak zorunda. Sezon başından beri formda olan Ozan Tufan’ın dışarıda kalmasını istemeyen Yanal, çözümler bulacak.

Bununla alakalı da madde madde planlar teknik heyetin masasında duruyor. İşte sarı-lacivertli teknik ekibin Kruse’nin dönüşüyle kadroda düşündüğü hamleler:

Ozan Tufan sağ beke: Sarı-lacivertlilerde, Isla’nın istikrarsız form grafiği ve kart cezası sonrası Ozan Tufan’ın sezon başındaki gibi yine sağ beke kayıp, orta saha Emre Belözoğlu-Gustavo-Kruse üçlüsü kurulabilir. Bu sayede hem orta sahada kaliteli bir yapı çıkacak hem de sağ bekte Ozan’ın hücuma yatkın oyunu değerlendirilecek. Dirar da sağ kanada geçerek, formsuz Moses’ın yedeğe alınması sözkonusu.

Emre’ye dinlenme şansı: 39 yaşındaki Emre Belözoğlu, kaburgadaki sorunu ve ilerleyen yaşı nedeniyle fiziksel anlamda zorlanıyor. Maç ve fikstür temposunda sıkıntı yaşayan Emre’nin dinlendirilme şansı elde tutuluyor. Kruse’nin dönmesiyle, gerekirse Kruse-Ozan-Gustavo 3’lüsü de tercih edilebilir.

Hücumda Kruse: Vedat Muriç’in sakatlığını tam olarak atlatamaması ve takımdan ayrı çalışması nedeniyle Max Kruse direkt hücumun en ileri ucunda da yer almaya yakın duruyor. Mevlüt Erdinç de sakat olduğu için Alman futbolcu, hücumda değerlendirilip, Emre-Ozan-Gustavo üçlüsüyle devam etme şansı göze çarpıyor.