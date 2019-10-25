25.10.2019 - 14:38 |
Son dakika | Fenerbahçe'de Max Kruse 2 hafta yok
Fenerbahçe'de Harun'dan sonra bir kötü haber de Kruse'den geldi. Alman futbolcu kasığında ağrı hissetti ve antrenmanı yarıda bıraktı. Kruse 2 hafta sahalardan uzak kalacak.
Fenerbahçe'de sakatlıklar baş ağrıtmaya devam ediyor...
Dün takım antrenmanlarına başlayan Max Kruse, kasığında ağrı hissedince antrenmanı bıraktı. Yapılan kontrollerinde kasık bölgesinde grade 2 yaralanma olduğu tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlanıldı.
Kruse 2 hafta sahalardan uzak kalacak.