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HaberlerFenerbahçeKruse ve Emre özel program dahilinde çalıştı
22.10.2019 - 23:20 | | İSTANBUL (AA)

Kruse ve Emre özel program dahilinde çalıştı

Fenerbahçe'de Konyaspor maçı hazırlıkları başladı. Sakatlıkları bulunan Max Kruse ve Emre Belözoğlu, özel program dahilinde çalıştı.

Kruse ve Emre özel program dahilinde çalıştı

 

Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlıkları bulunan Max Kruse ve Emre Belözoğlu, özel program dahilinde çalıştı.

Kasığından ameliyat edilen Nabil Dirar ise ilk defa takımdan ayrı koşu çalışması yaptı.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başlayan antrenman, pas çalışması ile sürdü. Üç takım halinde gerçekleştirilen hücum ve savunma çalışmaları ile devam eden idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek.

 

 

 

 

 

 

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