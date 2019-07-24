Kruse'den Nuri Şahin itirafı:Bana harika şeyler söyledi

Fenerbahçe'nin Alman golcüsü Max Kruse, sarı-lacivertli kulübün youtube kanalında merak edilenleri cevapladı. Daha önce İstanbul'a birkaç kez geldiğini belirten Alman yıldız, "İstanbul hakkında çok harika şey duydum. Çok güzel bir şehir. Çok fazla insan var, inanılmaz taraftarlar var" sözlerini sarf etti.

"Burada olmaktan çok mutluyum"

Almanya'da çok Türk arkadaşının olduğunu vurgulayan Kruse, "Nuri Şahin mesela, bana Fenerbahçe bana hakkında harika şeyler söyledi. Türkiye'deki en büyük kulüp olduğunu söyledi. Burada olmaktan çok mutluyum" dedi. Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgilendiğini öğrendiğindeki duygularını aktaran 31 yaşındaki oyuncu, "Burada oynayacak olmam benim için bir onurdur. Çok gurur duyuyorum. Benimle ilgilendiklerini duyduğumda hissettiğim o güzel duygu, gururdu. Kulüpten insanlarla konuşmaya başladığım andan itibaren bana karşı gerçekten çok ilgiliydiler. Benim için çok güzel bir duyguydu" ifadelerini kulandı.

Kendisi için Almanya'daki favori Türk oyuncunun Nuri Şahin olduğunu da belirten Kruse, lakabının olmadığının da altını çizerek, taraftarların bir tane kendisine bulacaklarını söyledi.

Sarı-lacivertli taraftarlara da mesaj veren Alman yıldız, "Merhaba büyük Fenerbahçe taraftarı. Fenerbahçe ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Umarım birçok maç kazanıp daha iyi oluruz ve Süper Lig'de bu sene şampiyon oluruz" diye konuştu.

Transfer sürecini de anlattı

Max Kruse, transfer sürecine de değinerek şu ifadeleri kullandı:

"İlk iletişimim Comolli ile oldu. Comolli benim ajansımla iletişime geçti. Sonra benimle de iletişime geçti. İlk buluşmamız bizim Hamburg'daki ofiste oldu. Bana kulüple ve Türkiye ligi ile ilgili çok şey açıkladı. Comolli beni Fenerbahçe'ye getirmek için her şeyi denedi. Şimdi burada olmaktan çok mutluyum. Türk insanı ve futbolu hakkında çok şey öğreneceğim. Burada futbol Almanya'dakinden biraz farklı. Bütün süreç böyleydi. Ekip, Türk onunla görüştü ve ben imza attım."