CELAL UMUT EREN

Fenerbahçe Beko, Euroleague’de 10. haftada Asvel deplasmanında 88-72 kazanırken, oynadığı oyunla herkesi sevindirdi. Fransa’daki zorlu mücadeleden ilk deplasman galibiyetini alarak çıkan sarı-lacivertliler, hem parlayan yıldızları hem sonuç hem de psikolojik sonuçla rahat bir nefes aldı.

Avrupa basınında da geniş yer bulan bu galibiyet, ‘Fenerbahçe Beko, küllerinden doğdu’ yorumuyla karşılandı. Özellikle 21 sayıyla oynayan Stimac’ın Jan Vesely’nin yerini iyi doldurması ön plana çıkarıldı.



Öte yandan ilgi çeken bir diğer konu da Fenerbahçe Beko’nun Fransa’da ciddi bir taraftar desteği almış olmasıydı. Zeljko Obradovic ve öğrencilerinin sayı dağılımı da dikkatlerden kaçmadı. Herkesin ön plana çıkardığı isim olan Stimac; 21 sayı, 8 ribaunt ve 1 asistle maçın en iyisi gösterildi.

Bir diğer yeni transferlerden Derrick Williams da 17 sayı ve 6 ribauntla ses getirdi. Takımın iyilerinden kaptan Melih Mahmutoğlu; 14 sayı, 1 asistle etkili olurken, Bobby Dixon (Ali Muhammed) 12 sayı 3 ribaunt ve 4 asistle galibiyetin mimarları arasına girdi.



Öte yandan, Sırp basını; Zeljko Obradovic’in kötü geçen Barcelona deplasmanından sonra yine dış sahada olmasına ve aradan 48 saat bile geçmeden maça çıkmalarına rağmen takımını çok iyi hazırladığını savundu. Obradovic’in yeniden motive olduğu, Fenerbahçe Beko’nun arka arkaya 3 iç saha maçı oynayacağı ve Stimac’ın eski performansından kesitler sunduğu dikkat çekilen konular arasındaydı.

Vesely açıklaması

Asvel maçında oynamayan Jan Vesely için Fenerbahçe kulübünden açıklama geldi. Sarı-lacivertlilerin bilgilendirme yazısında şu ifadelere yer verildi: “Vesely, Asvel maçının ısınma periyodunun son bölümünde hissettiği ağrı nedeniyle mücadelede süre alamadı. Vesely’nin durumu yapılacak detaylı tetkiklerin ardından netleşecektir.”