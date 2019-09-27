Kulüp çalışanları bile Fenerbahçe idmanından uzaklaştırıldı

Tecrübeli teknik adam tüm planlamalarını da galibiyet üzerine yapıyor. Ersun Yanal, dünkü antrenmanın ilk bölümünü basına açtı. Ancak sonrasında Samandıra, kapılarını dış dünyaya kapattı. Öyle ki Yanal, kulüp çalışanlarını bile idmanın yapıldığı sahadan uzaklaştırdı. Teknik ekip ve oyuncular dışında sadece idari menacer Volkan Ballı ile sportif direktör Damien Comolli kaldı.

Kamerayla kayıt

Ersun Yanal’ın bu kadar titiz davranmasının nedeni, antrenmanın bu bölümünde Galatasaray’ı yıkacak stratejiyi uygulayacak olmasıydı. Tecrübeli teknik adam, Türk Telekom Stadı’nda sahaya yansıtacağı taktiğin denemesini yaptırdı. Yanal’ın bir yardımcısı da antrenmanı kameraya aldı. Çalışma sonunda buradaki görüntüler izlenerek, hatalar tespit edildi. 57 yaşındaki çalıştırıcı, bugün derbi öncesi yapılacak son provada da benzer bir uygulamaya giderek tesislerin kapısını kapatacak.

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