TFF Başkanı Özdemir: Liglerin ertelenmesi söz konusu değil

Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki merkezinde yapılan toplantıya, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ve TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile Süper Lig'de yer alan kulüplerin temsilcileri katıldı.

Toplantıdan sonra açıklama yapan TFF Başkanı Nihat Özdemir, liglerin ertelenmesinin sözkonusu olmadığını söyledi.

Başkan Özdemir, "Kulüpler Birliği'nin misafiri olduk. Son durumun bütün şartlarını müzakere ettik. Kulüplerimizin desteğiyle son görüşmeleri yapıp nasıl bir anlaşmaya vardığımızı ilan edeceğiz. Liglerin ertelenmesi, geç başlaması doğru değil. Beinsports'la yolumuza devam edeceğiz. En kısa zamanda kamuoyuna açıklama yapacağız. Olumlu olarak yaklaştılar meseleye. Çözüm hazır. İnşallah çözümü en kısa zamanda bitirip uygulamaya koyacağız. Yayıncı kuruluşun ödemelerinde sıkıntı olmayacak" açıklamasını yaptı.