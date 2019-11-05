Kulüpler Birliği'nde yeni başkan Mehmet Sepil oldu!

Fikret Orman'ın Beşiktaş Kulübü'nde başkanlıktan ayrılmasının ardından vakıftaki başkanlık görevi de sona erdi. Kulüpler Birliği bugün gerçekleştirdiği olağanüstü genel kurulda yeni başkanını seçti.

Yeni başkan Mehmet Sepil

Göksel Gümüşdağ'ın Divan Başkanlığı'nda yapılan seçimin ardından Kulüpler Birliği Başkanlığı'na halihazırda Göztepe Başkanı da olan Mehmet Sepil seçildi. Sepil'in yardımcılıklarını Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ile Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu yapacak.

2000'de kurulan Kulüpler Birliği Vakfı'nda bugüne kadar İlhan Cavcav (3 dönem), Cemal Aydın, Özhan Canaydın, Aziz Yıldırım, Yıldırım Demirören, Halil Ünal, Göksel Gümüşdağ, Dursun Özbek ve Fikret Orman başkanlık yaptı.

Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı'nın olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil için bir kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Türk futbolunda birlik ve beraberliğin göstergesi Kulüpler Birliği Vakfı'nın olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Göztepe Spor Kulübü Başkanı Sayın Mehmet Sepil'i tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Kulüpler Birliği, Sayın Mehmet Sepil başkanlığında önümüzdeki süreçte de Türk futboluna ve sporuna önemli hizmetleriyle katkı sağlayacaktır. Bu vesileyle Vakfın bir önceki dönemde başkanlığını yürüten ve değerli çalışmalarıyla spor camiasına hizmet eden Sayın Fikret Orman'a da teşekkürlerimi sunuyorum."

Galatasaray'dan kutlama

Galatasaray Kulübü, Mehmet Sepil'i şu ifadelerle kutladı: "Kulüpler Birliği Genel Kurulu'nda başkan seçilen Sayın Mehmet Sepil'i kutlar, bu seçimin Türk futbolu adına hayırlı olmasını dileriz."