Kulüpler çuvalladı, milliler yükseldi

Türkiye A Milli Takımı’nın İzlanda maçının ardından EURO 2020’ye gitmeyi garantilemesi ilginç bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Türk futbolu son dönemde kulüpler düzeyinde büyük bir başarısızlık yaşarken, milli takımlarda ise yükselişe geçti. Bu sezon Avrupa’da ülkeyi temsil eden ekiplerden Başakşehir dışında hiçbiri beklenen başarıyı sağlayamazken, milli takım ise hem Avrupa Şampiyonası finallerine gitmeyi başarması hem de FIFA Dünya Sıralaması’nda sürekli yükselmesiyle ülke futbolunun yükselen yıldızı oldu.

UEFA ülkeler sıralaması tehlikeye girdi

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde yola 5 takımla çıkan Türkiye, bu ekiplerden beklediğini bulamadı. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir ve Yeni Malatya’nın sergilediği toplamdaki kötü performans, ülke futbolu açısından büyük bir tehlike yarattı. UEFA Ülkeler Sıralaması’nda sezona 10. Sırada başlayan Türkiye, Hollanda’ya geçilerek 11. Sıraya geriledi. Avusturya’nın da kendisini yakından takip ettiği Türkiye, bir sene sonra ülke şampiyonunu Şampiyonlar Ligi’ne direkt gönderememe tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Beşiktaş sıfır çekti

Galatasaray ile Başakşehir şu ana kadar bu sezon en çok puanı toplayan temsilcilerimiz oldu. Cim-Bom, Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katıldığı için 4 ve Brugge karşısında aldığı bir puanla toplamda 5 puanı ülke puanının hanesine yazdırdı. Sarı-kırmızılılar gibi Başakşehir de 5 puan topladı. Sportif başarı olarak en başarılı Türk takımı olarak öne çıkan İstanbul temsilcisi, 2 galibiyet-1 beraberlikle buna erişti. Trabzonspor 3.5, Y.Malatya 2.5 puan toplarlarken, Beşiktaş ise şu ana dek sıfır çekti.

Güneş'in gençlik aşısı tuttu

Mircea Lucescu’nun ayrılmasının ardından takımın başına geçen Şenol Güneş ile A Milli Takım’da yeni bir dönem başladı. Rumen teknik adamın niyet ettiği takımı gençleştirme operasyonu, Beşiktaş ile yollarını ayıran deneyimli teknik adamla ete kemiğe büründü. Kaan Ayhan, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, Zeki Çelik gibi daha bir çok genç ismi ilk 11’in değişilmez ismi haline getiren Güneş, neredeyse tamamen değişen ve gençleşen yüzüyle büyük bir başarı yakaladı. EURO 2020’ye katılmayı maçların bitmesine daha bir hafta kala garantileyerek bu başarısını taçlandırdı.

Dünya sıralamasında tırmanış ivmesi

Türkiye’nin H Grubu’ndaki başarısı, FIFA Dünya Sıralaması’na da yansıdı. Son dönemde bu istatistikte sürekli bir yükseliş içerisine giren Türkiye son olarak dört basamak yükselerek 32. sıraya çıktı. 2015’te çıktığı 21. Sıradan sonra sürekli bir düşüş içerisine giren ay-yıldızlılar, 2017’den beri başlayan yükselişlerinde en üst noktaya ulaştılar. Avrupa basınında, Türk kulüplerinin esamesi okunmazken, milli takımla ilgili haberler öne çıktı.