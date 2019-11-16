Kulüpler düştü milliler yükseldi

Türkiye A Milli Takımı’nın İzlanda maçının ardından EURO 2020’ye gitmeyi garantilemesi ilginç bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Türk futbolu son dönemde kulüpler düzeyinde büyük bir başarısızlık yaşarken, milli takımlarda ise yükselişe geçti. Bu sezon Avrupa’da ülkeyi temsil eden ekiplerden Başakşehir dışında hiçbiri beklenen başarıyı sağlayamazken, milli takım ise futbolunun yükselen yıldızı oldu.