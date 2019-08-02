Son dakika: Kulüpler ile Bein Sports 410 milyon dolar karşılığında anlaştı
Kulüpler ile Bein Sports 410 milyon dolar karşılığında anlaştı. Maksimum kur 5.80 olarak belirlendi. Resmi açıklama 18:00'de yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş Bein Sports arasında süren görüşmelerde son nokta kondu. Taraflar, üç yıl daha Süper Lig yayınlarının Bein Sports ekranlarında yayınlanması konusunda uzlaştı.
TFF Başkanı Nihat Özdemir önderliğindeki yönetim kurulu ile Bein Sports yöneticileri arasında yapılan görüşmelerde üç sezon boyunca devam kararı alındı.
Tarafların yaptıkları görüşmede yayın organizasyonunun mali şartlarını güvence altına aldığı, Süper Lig kulüplerinin herhangi bir hak kaybına uğramadan yol arkadaşlığının devam edeceği ifade edildi.
410 milyon dolar karşılığında anlaşma sağlandı
Bein Sports'un kulüplere ödeyeceği rakam ise 410 milyon dolar. Maksimum kur 5.80 olarak belirlendi. Resmi açıklamanın 18.00'de yapılması bekleniyor.