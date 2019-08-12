Kulüpsüz Tokyo’ya hazırlanıyor!

Dünya ve olimpiyat sıralamasında 67 kiloda zirvede bulunan milli tekvandocu Nur Tatar Askari, 2020 Olimpiyatları’na bir kulübe bağlı olmadan hazırlanıyor. Yaklaşık 10 ay önce kulübünden ayrılarak, sponsoru ve maddi desteği olmadan ferdi olarak çalışmalarını sürdürmeye başlayan milli sporcu, bir kulüple anlaşamaması halinde olimpiyatlara kulüpsüz gidecek tek sporcu olacak.

Eşi Mehran Askari ile antrenman yaptığına değinen milli sporcu, “Gerçekten benim için zor bir süreç. Bu yolda büyük bir mücadele veriyoruz. Birçok zorlu müsabakamız oluyor. Bu yolda hem maddi hem de manevi olarak yürümek gerekiyor. Birçok ihtiyacımız oluyor. Kulüpsüzlük benim için zor. Bayramdan sonra güzel görüşmelerimiz olacak. İnşallah olimpiyatlarda o kulüp adına yarışmak nasip olacak. O kulüp adına olimpiyat altın madalyasını da alırsak, ne mutlu bana. Anlaşma olmazsa, büyük ihtimal ferdi olarak olimpiyatlarda yarışacağım” ifadelerini kullandı.