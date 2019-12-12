Kupa 2, Şampiyonlar Ligi tadında! Devler...

Skorer Dış Haberler - Şampiyonlar Ligi'nde gruplarında üçüncü sırayı alıp UEFA Avrupa Ligi'nin yolunu tutan takımlar belli oldu.

Öyle takımlar var ki Kupa 2, neredeyse Devler Ligi'ni aratmayacak kaliteye ulaştı. Inter, Ajax, Benfica, Club Brugge, Olympiakos, Shakhtar Donetsk, Bayer Leverkusen ve Salzburg UEFA Avrupa Ligi'nde serüvenlerine devam edecek.

Avrupa'nın 2 numaralı kupasında şu anda Manchester United, Sevilla, Sporting Lizbon, Arsenal, Espanyol, Wolverhampton'ın yanı sıra bu gece turu geçtikleri takdirde Roma, Mönchengladbach ve Porto mücadele ediyor. Devler Ligi'nden katılanlar ekiplerle birlikte enfes bir şampiyonluk mücadelesi bizi bekleyecek.

Kura heyecanı 16 Aralık Pazartesi

UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar 16 Aralık Pazartesi günü çekilecek.