Kupalar Kemer’de sahibini buldu

Binicilik dünyasının kalbi, Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen CSI Engel Atlama Yarışmaları’nda attı. Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde düzenlenen dev organizasyona 150 sporcu ve 250 at katıldı.

Kemer Country Club’ın uluslararası tesislerindeki yarışlarda Yıldızlar, Gençler, Genç Yetişkinler, Ustalar ve Kadınlar kategorilerinde hem takım hem de bireysel şampiyonlar belli oldu.

Koru Sigorta, Qatar Airways, Alternatif Bank sponsorluğunda düzenlenen yarışmaların destekçileri ise Alba Prestige, Atik, Işık Peyzaj, Radyo D ve Vansan olurken, medya sponsorluğunu ise Demirören Medya üstlendi.

Binicilikte seyir zevki en yüksek olan Engel Atlama Şampiyonası’nın keyfini yaşayan davetliler; aynı zamanda Kemer Country Atlı Spor Kulübü ve DS Automobiles Türkiye işbirliği çerçevesinde festival alanına yeni nesil DS Automobiles modellerini inceleme ve test etme imkanı yaşadı.

DS Türkiye Bronz Tour Sonuçları

1- Loana Cimpoesu (Corlando)

2- Melisa Yuncu Can (Cup Of Coco)

3- Maria Andrea Ninulescu (Argentina)

4- Maria Andrea Ninulescu (Quasar)

5- Benhur Çavdarlı (Elsa Linea O.A)

6- Serra Sengel (Gold Rush)